Открыть корпус-шар Музея Мирового океана планируют к лету 2024 года

Корпус-шар под названием «Планета Океан» Музея мирового океана в Калининграде откроется не раньше лета 2024 года. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- К летнему сезону 2024 года проект будет завершен, - сказал министр.

Он отметил, что возможны некоторые нюансы с поставками оборудования.

По словам чиновника, подрядчик обещает работы, касающиеся строительной части должны будут завершиться уже в 2023 году.

Затем предстоит проверить работу аквариумов и всей техники к ним, а потом уже закупать рыб и прочую живность для заселения в них.

Напомним, шар должны были открыть к чемпионату мира по футболу 2018.