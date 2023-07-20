Министр: В Калининграде и на побережье почти все отели заняты туристами

В Калининградской области загрузка отелей составляет 90-95%, мест в гостиницах почти нет, а в городах появляется все больше квартир под сдачу туристам. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Это классическая загрузка в летний сезон. Некоторые отели загружены и на 100%. А 90-95% - это цифра, когда мы говорим в целом об отелях региона. Потому что, понятно, что загрузка на востоке области чуть меньше, - говорит Андрей Ермак.

По его словам, в Калининграде и на побережье практически все отели уже заняты.

- Глубина бронирования изменилась. Если в прошлом году отели бронировались по быстро принятому решению, чуть ли не в последний момент, то сейчас на август уже очень сложно на побережье забронировать номер. Если только повезет выхватить один или два номера. Похожая история и в Калининграде. Загрузка очень велика, - рассказывает министр.

При этом, по его словам, и количество сдаваемых квартир для туристов увеличилось. Если в прошлом году таких квартир было порядка 4,5 тысяч, то сейчас их почти 7 тысяч.