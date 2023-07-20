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НовостиЗвезды20 июля 2023 13:29

Актер Сергей Безруков посетил в Калининграде выставку о Сергее Есенине

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Сергей Безруков в музее.

Сергей Безруков в музее.

Фото: Музей Мирового океана.

Актер Сергей Безруков, который находится в Калининградской области на съемках, а в свободное время путешествует по региону, посетил музей «Королевские ворота» в Калининграде.

Артист осмотрел экспозицию, отдельное внимание уделили выставке, посвященной Сергею Есенину. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Сергей Безруков оставил в книге отзывов надпись с автографом и поблагодарил музейщиков за трепетное сохранение истории и за память о великом русском поэте Сергее Есенине.

Напомним, зрителям Безруков известен, в то числе, исполнением роди Сергея Есенина.