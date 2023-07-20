Полный метр и фильмы со звездами: Кинофестиваль «Короче 2023» объявил программу

. Фото: Предоставлено организаторами

В этом году фестиваль кино «Короче» пройдет в Калининграде в 11-й раз с 15 по 20 августа. На этот раз на киносмотре появилась секция дебютных полнометражных картин, куда вошли новые российские фильмы. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что в секции полного метра – 8 дебютных работ начинающих режиссеров. На открытии фестиваля состоится премьера картины «Сказки Гофмана» Тины Баркалая с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым.

Зрители также увидят фильмы с Юрием Быковым, Натальей Щукиной и Павлом Майковым, Машей Мацель и Викторией Исаковой, Розой Хайруллиной и другими актерами.

А вот в конкурсе короткого метра «Короче 2023» представлена 31 картина, премьера которых состоится на фестивале.

Как рассказала отборщик дебютной программы Ситора Алиева, география участников широкая. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, заявки поступали из Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иваново, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского.

Помимо конкурсных и внеконкурсных программ в Калининграде на «Короче» представят специальную программу в Центральном парке.

Попасть на все показы можно бесплатно, по регистрации на сайте фестиваля, которая откроется за несколько дней до старта фестиваля.