Житель Светлого избил девушку за то, что она хотела с ним расстаться

Инцидент случился в Светлом. Там 32-летняя девушка пришла к своему парню, чтобы забрать вещи после ссоры. Она желала завершить отношения немедленно. Но мужчине этого не хотелось.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, когда женщина шла по улице, агрессор догнал ее и несколько раз ударил, сломал нос.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, ранее судимый.

В полиции он признался, что избил возлюбленную, которая решила с ним расстаться, из ревности.

Теперь ревнивцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.