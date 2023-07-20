Как ООО «Гидрострой инжиниринг» пошел по стопам Петра Великого

Калининградская компания «Гидрострой инжиниринг», которая специализируется на технологиях укрепления слабых грунтов, одной из первых в России начала применять вертикальные геодрены в дорожном строительстве.

Если говорить на профессиональном языке, то геодрены — это «плоский композиционный дренирующий материал (геокомпозит) с объемным внутренним сердечником в фильтрующей оболочке из нетканого геотекстиля». А ключевая задача технологии — в кратчайшие сроки повысить несущую способность грунта путем ускорения консолидации.

На предприятии уверены, что за этой технологией — будущее.

Об относительно новой для нашей страны технологии в большом интервью «Комсомолке» рассказал учредитель ООО «Гидрострой инжиниринг» Максим Плечков.

Реклама. ООО «Гидрострой инжиниринг»