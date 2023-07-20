В Калининградской области начали продавать сувениры и украшения из бетона Дома Советов

Сувениры, сделанные из бетона, который использовали при строительстве Дома Советов, продаются в Гусеве. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Они продаются. Их можно купить в Гусеве, в резиденции московского арт-пространства «Флакон», которая называется «Gumbinnen». Там уже есть коллекция украшений из бетона, как раз-таки этот бетон взят с Дома Советов, - рассказал Андрей Ермак.

Министр отметил, что продукция интересная и он ее уже покупал.

- Своей дочке я купил два комплекта, она носит с удовольствием, - поделился чиновник.