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НовостиСпорт20 июля 2023 16:07

Калининградцев приглашают на бесплатные матчи Кубка России по регби

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининград впервые примет Кубок России по регби-7 – соревнования пройдут 22 и 23 июля на стадионе «Сельма». Соревнования соберут 10 команд, в том числе две сборные Калининградской области под брендом «Балтийский шторм».

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, вход на матчи будет бесплатным.

В частности, можно будет посетить финальную часть Кубка России 23 июля с 14 до 17 часов.

«Помимо первого и второго состава калининградской сборной, в турнире сыграют еще 8 коллективов. В том числе титулованные «ВВА-Подмосковье» из Монино, «Енисей-СТМ» из Красноярска и «Застава-7» из Санкт-Петербурга», - отметили в минспорта.