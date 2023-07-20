Калининградцев приглашают на бесплатные матчи Кубка России по регби

Калининград впервые примет Кубок России по регби-7 – соревнования пройдут 22 и 23 июля на стадионе «Сельма». Соревнования соберут 10 команд, в том числе две сборные Калининградской области под брендом «Балтийский шторм».

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, вход на матчи будет бесплатным.

В частности, можно будет посетить финальную часть Кубка России 23 июля с 14 до 17 часов.

«Помимо первого и второго состава калининградской сборной, в турнире сыграют еще 8 коллективов. В том числе титулованные «ВВА-Подмосковье» из Монино, «Енисей-СТМ» из Красноярска и «Застава-7» из Санкт-Петербурга», - отметили в минспорта.