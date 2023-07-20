В Калининградской области комплексы «Бал» и «Бастион» учатся уничтожать корабли противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области на побережье Балтийского моря комплексы «Бал» и «Бастион» проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. В частности – по уничтожению кораблей условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в учебных мероприятиях задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Отмечается, что береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.