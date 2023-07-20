В Озерске ремонтируют поликлинику за 44.8 млн рублей

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Фото: Правительство Калининградской области
В Озерской поликлинике продолжается масштабный капитальный ремонт, на него выделяли по госпрограмме 44,8 млн рублей.
Отмечается, что ранее на здании делали только косметический ремонт небольшими участками.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, ремонт начался 1 июня, работы выполнены на 35-40%.
В поликлинике заменят все инженерные коммуникации, системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; покрытие стен, потолков, а также полы, двери, окна.