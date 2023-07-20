В Озерске ремонтируют поликлинику за 44.8 млн рублей

. Фото: Правительство Калининградской области

В Озерской поликлинике продолжается масштабный капитальный ремонт, на него выделяли по госпрограмме 44,8 млн рублей.

Отмечается, что ранее на здании делали только косметический ремонт небольшими участками.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, ремонт начался 1 июня, работы выполнены на 35-40%.

В поликлинике заменят все инженерные коммуникации, системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; покрытие стен, потолков, а также полы, двери, окна.