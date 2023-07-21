В библиотеках Калининграда пройдут мероприятия, посвященные памяти Владимира Высоцкого

. Фото: администрация Калининграда

В годовщину смерти поэта Владимира Высоцкого, 25 июля, в Калининграде в библиотеках проведут тематические мероприятия.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 25 июля с 10.00 в Библиотеке имени Высоцкого на Бакинской пройдет памятная программа с показом документальных фильмов о съемке Владимира Семеновича в Черногории в августе 1974, о спектакле Театра на Таганке «Гамлет».

Также покажут фрагменты спектакля Театра на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир» и фильм Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

25 июля в 18.00 в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова Клуб «Высоцкий в Калининграде» проведет литературно-музыкальный концерт.

21 июля в 17.00 в Библиотеке мкр. Прибрежный пройдет литературно-музыкальная программа «Я, конечно, вернусь». В программе песни и стихи Высоцкого в исполнении участников «Клуба памяти Высоцкого» и поэтов города Калининграда.

22 июля в 14.00 в Библиотеке им. С. Снегова – литературно-музыкальный час от клуба «Высоцкий в Калининграде».

Вход на все мероприятия бесплатный.