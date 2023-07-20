В Калининградской области в этом году снимут 10 фильмов. Некоторые съемки уже прошли, некоторые предстоят, а сейчас в регионе работает команда над фильмом о Великой Отечественной войне с участием Сергея Безрукова.

Об этом министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

По словам министра, съемки прошли в замке Инстербург в Черняховске, в Гвардейске в замке Тапиау, в Железнодорожном.

Рабочее название картины – «Момент истины».

Андрей Ермак отметил, что помимо этого фильма, в Калининграде снимают еще несколько картин.

- Как сказали недавно на форуме «Новый вектор», Калининград – третья кинематографическая столица России после Москвы и Санкт-Петербурга. И да, в этом году в регионе проектов 10 снимают, включая те, которые были, и «Оффлайн», и «ГДР», - рассказал министр в эфире.