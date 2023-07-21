В Калининграде впервые провели имплантацию клапана сердца

. Фото: Пресс-служба кардиоцентра

Уникальную операцию провели кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий. Врачи спасли жизнь 76-летнему мужчине, выполнив транскатетерную имплантацию митрального клапана сердца по технологии «клапан-в-клапан».

В Центре отметили, что впервые в России для имплантации митрального клапана через верхушку сердца был применен протез индийского производства.

Отмечается, что в 2013 году мужчина уже перенес аортокоронарное шунтирование, антиаритмическую процедуру «Лабиринт» и замену митрального клапана сердца биопротезом. Теперь он снова обратился к медикам – беспокоили слабость и одышка. Врачи провели экстренное стентирование и начали готовить мужчину к плановой операции на клапане.

Имплантацию индийского клапана кардиохирурги проводили через мини-торакотомию - небольшой разрез в межреберном пространстве. Операция прошла четко и слаженно.

Пациент уже на следующий день был переведен из реанимации в обычную палату, он готовится к выписке.

В минздраве отметили, что транскатетерная имплантация митрального клапана в Калининградской области проведена впервые.