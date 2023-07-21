Жителя Гурьевского района будут судить – его собака покусала двух детей

В Гурьевском суде рассмотрят дело о детях, покусанных собакой. Инцидент случился декабре 2022 года: мальчики 7 и 11 лет катались на санках в пос. Цветково, когда на младшего набросилась собака и начала кусать его. Старший пытался защищаться санками, ударил собаку, она накинулась на него.

Как сообщает пресс-служба областного суда, повалив мальчика на землю, собака кусала его за лицо, руки и тело. Обезвредить животное смог только подбежавший на место отец детей. Он связал пасть собаки веревкой.

Раны на лице и руках старшего сына истца зажили рубцами.

Хозяин собаки понесет ответственность.