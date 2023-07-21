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НовостиПроисшествия21 июля 2023 12:25

Под Светлогорском электричка сбила мужчину, который перебегал пути

Пострадавшего доставили в больницу
Сергей Богров

Инцидент произошел на железнодорожном переезде Калининград-Южный-Светлогорск-2. Как сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте, 43-летний мужчина в вечернее время суток перебегал пути в неположенном месте.

После того, как калининградец не среагировал на звуковые сигналы, машинист применил экстренное торможение, но избежать контакта не удалось. Электричка задела мужчину по касательной. С травмами пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники транспортной полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.