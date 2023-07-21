В Калининграде 85-летняя пенсионерка помогла скрутить пособника телефонных мошенников

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Все началось с того, 85-летней жительнице Калининграда поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший сообщил пенсионерке, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП и нужно передать деньги на лечение пострадавшей стороны. Калининградка поначалу поверила и собрала 150 тысяч рублей, которые должна была вручить курьеру. Но в последний момент засомневалась и позвонила в полицию.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, под руководством сотрудников уголовного розыска бабушка передала курьеру деньги. На выходе из подъезда злоумышленник с поличным попал в руки полицейских.

34-летний мужчина признался, что работает курьером – приезжает по указанным адресам и забирает деньги. Выручку задержанный переводил сообщникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Всего жертвами злоумышленника стали 9 жителей Московского и Ленинградского районов Калининграда. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.