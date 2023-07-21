Бюджет «Балтики» в РПЛ будет «сильно больше миллиарда»

В воскресенье, 23 июля, калининградская «Балтика» проведет первый матч в РПЛ после возвращения. Игра пройдет на выезде в Сочи, а пока команда устроила встречу с болельщиками в Калининграде. Во время неформального общения представитель попечительского совета клуба Александр Шендерюк-Жидков озвучил параметры бюджета.

- Бюджет вскоре опубликует Российский футбольный союз. Не хотелось бы называть точные цифры, но он будет сильно больше миллиарда, - сообщил Шендерюк-Жидков.

По его словам, доля регионального бюджета в связи с выступлением команды в РПЛ не увеличится. Основной финансовый вклад внесет госкорпорация «Ростех».

Как пишет «РБК-Калининград», поддержку клубу также окажут компании, которые входят в холдинг «Ростеха»: янтарный комбинат, Новикомбанк и другие. Авиакомпания Red Wings Airlines организует для футболистов чартеры.