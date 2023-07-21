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НовостиСпорт21 июля 2023 16:45

Калининградские лучники завоевали три медали первенства России

Соревнования прошли во Владивостоке
Николай Литвинов

Соревнования среди стрелков из блочного и классического лука национального класса впервые провели на базе стадиона острова Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. В точности соперничали более трехсот представителей 32 регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, лучшими из нашей сборной стали воспитанники заслуженного тренера России Юрия Кривоногова и Елены Плотниковой.

Вице-чемпионом среди 60 старших юношей стал Искандер Куватов, стрелявший из классического лука по мишени на дистанции 60 метров. Среди 50 девушек в этой дисциплине третье место заняла Ярослава Цуканова, а еще одно третье место в активе Яны Фельдман, соперничавшей среди 90 лучниц-блочниц.

С 18 по 23 сентября аналогичное первенство России в двух возрастных категориях среди лучников не старше 21 года пройдет в Калининградской области на стадионе «Сельма».