Калининградские лучники завоевали три медали первенства России

Соревнования среди стрелков из блочного и классического лука национального класса впервые провели на базе стадиона острова Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. В точности соперничали более трехсот представителей 32 регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, лучшими из нашей сборной стали воспитанники заслуженного тренера России Юрия Кривоногова и Елены Плотниковой.

Вице-чемпионом среди 60 старших юношей стал Искандер Куватов, стрелявший из классического лука по мишени на дистанции 60 метров. Среди 50 девушек в этой дисциплине третье место заняла Ярослава Цуканова, а еще одно третье место в активе Яны Фельдман, соперничавшей среди 90 лучниц-блочниц.

С 18 по 23 сентября аналогичное первенство России в двух возрастных категориях среди лучников не старше 21 года пройдет в Калининградской области на стадионе «Сельма».