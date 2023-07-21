В Пионерском во время прыжков на батуте травмы получили двое детей

Все произошло во время празднования Дня города, которое состоялось в Пионерском почти две недели назад. Информация о том, что один ребенок ушиб грудную клетку, а другой получил оскольчатый перелом руки, прыгая на батуте, сначала появилась в соцсетях. Во время мониторинга СМИ об этом узнали правоохранительные органы, которые теперь проводят проверку.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, будет проведен полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств происшествия и его причин. В частности, будет установлена принадлежность аттракциона, соответствие его предъявляемым требованиям и нормам безопасности.