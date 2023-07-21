Эксперты назвали три простых способа продлить работу смартфона в жару

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Жара негативно влияет не только на людей, но и на технику, в том числе на смартфоны. Эксперты МегаФона поделились лайфхаками, как правильно пользоваться мобильным телефоном в жаркий период.

Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы – высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться. Чтобы сохранить работоспособность гаджета в летний зной, мы рекомендуем придерживаться простых правил:

1. Не оставляйте гаджет на солнце, особенно в закрытой машине. В лучшем случае быстро разрядится батарея или аппарат сам отключится, определив слишком высокую температуру. В худшем – гаджет выйдет из строя.

2. Закрывайте ненужные приложения, которые работают в фоновом режиме, не загружайте на жаре большие файлы, отключите модуль Wi-Fi. Чем меньше операций будет выполнять процессор вашего устройства, тем ниже будет его температура.

3. Сделайте яркость экрана минимальной – так заряд вашего телефона на жаре продержится дольше.

«Если же телефон уже раскалился, окажите ему первую помощь. Снимите чехол и защитную пленку – это увеличит теплоотдачу. Если смартфон стоял на зарядке, отключите ее. Положите аппарат в темное прохладное место. Ни в коем случае нельзя остужать его в холодильнике, при помощи льда или воды – резкие перепады температур опасны для электроники. И дайте вашему электронному другу отдохнуть – не пользуйтесь им какое-то время, пока он снова не придет в норму», – уточнили в пресс-службе МегаФона.

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