В Калининграде ремонт улицы Соммера завершится к середине октября

Елена Дятлова проверила ход ремонта на улице Соммера. Фото: мэрия Калининграда

В пятницу, 21 июля глава администрации Калининграда Елена Дятлова проверила ход работ на улице Соммера (ремонт затянулся из-за смены подрядчика. – Ред.).

- На Соммера на этот раз, вроде, попался нормальный подрядчик (тьфу-тьфу, что б не сглазить), - написала в своем телеграм-канале Елена Дятлова. - Обещает закончить в срок, к середине октября, говорит, что большую часть материалов уже закупил и доставил в регион. Рабочие на объекте есть, процесс идет.

Сити-менеджер призвала подрядчиков активнее переходить на импортозамещение.

- Проект на Соммера относительно старый, поэтому чтобы все выдержать в едином стиле, на объекте сейчас используют польскую плитку, доставить которую в регион довольно трудно. Но сейчас считаю, что проектировщики вполне могут отказаться от европейского ассортимента в пользу калининградского, тем более что ряд наших производителей закупил соответствующее оборудование и вполне может составить достойную конкуренцию по цене-качеству, - подчеркнула Елена Дятлова.

В мэрии города напоминают, что это уже вторая попытка навести порядок на участке улицы Соммера.

- Первая закончилась расторжением контракта с подрядчиком и внесением того в список недобросовестных поставщиков. Сейчас на объект вышло ООО «ИНПО». Цена договора с ним - 40,72 млн. рублей, - отметили в мэрии.

Сейчас здесь выполняются земляные работы, укладка тротуарной плитки в сквере в районе дома № 17-21.