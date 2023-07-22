В Калининграде возможны ливни и грозы: чем удивит погода на выходных

Не забудьте прихватить зонт! Фото: Александр Подгорчук

Метеопрогнозом на субботу и воскресенье поделились авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в социальной сети «ВКонтакте».

- В субботу, 22 июля днем температура воздуха по области +16...+19°С (при осадках около +15...+16°С). В первой половине суток преимущественно облачно, днем переменная облачность и временами ожидаются ливни, вероятны грозы. Ветер во второй половине дня преимущественно юго-западного и западного направления, в порывах до 10-14 м/с, при осадках до 15-18 м/с. Атмосферное давление будет повышаться, - отмечается в сообщении.

Воскресенье мало чем будет отличаться от субботы.

- В воскресенье ночью по области +10...+13°С (на побережье +13...+16°С), днем около +16...+19°С, преимущественно облачно и временами будут возможны дожди (в особенности на побережье и северо-западной части области). Ветер преимущественно юго-западного направления 4-8 м/с, в порывах до 10-14 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - так характеризуется обстановка.

Что касается температуры воды в море, то она будет держаться "в районе" +19°С.

- Высота волн на выходные до 1-2 метров. Избегайте купания в штормовую погоду! – предупреждают любителей острых ощущений.