В Калининградской области за год оборот розничной торговли составил 250 миллиардов рублей

В Калининградской области отмечается растущий спрос на фермерскую продукцию. Фото: Правительство Калининградской области

В День работников торговли, который в этом году в России отмечается 22 июля, о развитии отрасли рассказали в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

- Торговля остается значимым сектором местной экономики. В валовом региональном продукте на ее долю приходится 11,6 процентов. С торговлей связана почти треть официально зарегистрированных в регионе организаций и порядка 40 процентов от общего числа индивидуальных предпринимателей, - сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.

Глава ведомства отметила, что рынок розничной торговли постоянно меняется.

- Во-первых, все больше компаний переходят на мультиканальную стратегию продаж. Это означает, что они используют несколько каналов продаж, таких как интернет-магазины, физические магазины и мобильные приложения. Во-вторых, растет популярность концепции «click and collect», когда покупатель может заказать товар онлайн и забрать его в ближайшем магазине. Наконец, мы видим рост популярности фермерских продуктов, экологически чистых товаров, - Веронику Лесикову цитирует пресс-служба регионального правительства.

По данным ведомства, оборот розничной торговли в Калининградской области по итогам прошлого года составил 250 млрд рублей (224 млрд в 2021 году). Лидерство в структуре отрасли сохраняют сетевые торговые организации, доля которых в 2022 году составила 45,2%. Почти половина, 48,8%, в общем товарообороте приходится на сетевую торговлю продовольственными товарами.

Прошлый год был отмечен ростом количества торговых площадок для проведения ярмарок.