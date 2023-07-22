В Калининградской области пройдет мастер-класс по консервации старинной кирхи

Уроки реставрации и консервации пройдут в поселке Зеленополье Гурьевского района. Фото: prussia39.ru

В Калининграде стартовал научно-образовательный проект Союза реставраторов России. В субботу, 22 июля, и в течение недели на разных площадках пройдут занятия выездной школы реставрации.

- Под руководством опытных мастеров – художников-реставраторов из Вологды и Калининграда старшеклассники и студенты выполнят консервационные работы на скульптурах из гранита, мрамора и песчаника в парке скульптур на острове Канта. Еще один мастер-класс по консервации и частичной реставрации объекта культурного наследия организуется на старинной кирхе Борхерсдорфа в поселке Зеленополье Гурьевского района, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что проект Союза реставраторов России реализуется совместно с областным историко-художественным музеем и службой государственной охраны объектов культурного наследия региона.