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НовостиОбщество22 июля 2023 10:32

В Калининградской области пройдет мастер-класс по консервации старинной кирхи

Проект реализуется с участием экспертов Союза реставраторов России
Вера Гринвич
Уроки реставрации и консервации пройдут в поселке Зеленополье Гурьевского района.

Уроки реставрации и консервации пройдут в поселке Зеленополье Гурьевского района.

Фото: prussia39.ru

В Калининграде стартовал научно-образовательный проект Союза реставраторов России. В субботу, 22 июля, и в течение недели на разных площадках пройдут занятия выездной школы реставрации.

- Под руководством опытных мастеров – художников-реставраторов из Вологды и Калининграда старшеклассники и студенты выполнят консервационные работы на скульптурах из гранита, мрамора и песчаника в парке скульптур на острове Канта. Еще один мастер-класс по консервации и частичной реставрации объекта культурного наследия организуется на старинной кирхе Борхерсдорфа в поселке Зеленополье Гурьевского района, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что проект Союза реставраторов России реализуется совместно с областным историко-художественным музеем и службой государственной охраны объектов культурного наследия региона.