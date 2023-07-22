В Калининграде разоблачена хозяйка «резиновой» квартиры, где прописано 50 иностранцев

Откройте, полиция! Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Центральному району Калининграда установили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Полицейские выяснили, что на протяжении года в одной из квартир жилого дома по улице Харьковской осуществлялась массовая постановка на миграционный учет граждан ближнего зарубежья. Заявления о постановке на учет поступали от одной и той же женщины – хозяйки данного помещения. 46-летняя жительница Калининграда прописала в своей квартире 50 человек, - рассказали в полиции.

Правоохранители зафиксировали: в квартире проживает только хозяйка.

Возбуждены 16 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», которые будут объединены в одно производство.

Жительница Калининграда может лишиться свободы на срок до 3 лет.