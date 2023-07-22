В Калининграде списанные пожарные рукава передали в зоопарк

Десять двадцатиметровых брезентовых труб из пожарно-спасательной части № 11 по охране Черняховска обретут новую жизнь. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожарные МЧС России передали в дар Калининградскому зоопарку очередную партию списанных пожарных рукавов.

- Десять двадцатиметровых прочных брезентовых труб из пожарно-спасательной части № 11 по охране Черняховска обретут новую жизнь, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Для крупных кошачьих, медведей и приматов из пожарных рукавов делают гамаки и лежаки. Обезьяны предпочитают использовать рукава, как лианы. Отмечается, что в рукава пакуют цепи для подвесных конструкций, чтобы животные не поранились о металл.