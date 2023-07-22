Калининградские чиновники совещание о развитии велоинфраструктуры провели на велосипедах

Чиновники администрации Калининграда на велосипедах проехали от площади Победы до улицы Судостроительной. Фото: мэрия Калининграда

В пятницу, 21 июля 2023 года, глава администрации Калининграда провела необычное выездное совещание, посвященное развитию велоинфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Для того чтобы поговорить с подчиненными предметно, Елена Дятлова возглавила велопробег, который стартовал от здания мэрии и завершился на улице Судостроительной.

По мнению сити-менеджера, Калининград по-прежнему не сильно дружелюбен к велосипедистам.

- Несмотря на то, что мы прилагаем много усилий для того чтобы появлялась велосипедная инфраструктура, он все еще далек от дружелюбия. Мне было сложно, мне очень часто приходилось тормозить, мне было страшно сбить прохожих на тротуаре. Хотелось бы, чтобы мы сделали еще больше понижений бордюров. Пока от поездки я не испытала чувства удовлетворения, - поделилась впечатлениями Елена Дятлова.