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НовостиОбщество22 июля 2023 14:52

У тысячи калининградцев, прошедших диспансеризацию после COVID-19, выявлены проблемы со здоровьем

Всего углубленную диспансеризацию прошли 38 тысяч жителей региона
Вера Гринвич
В Калининграде проходит углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус.

В Калининграде проходит углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус.

Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области у тысячи пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19, выявлены проблемы со здоровьем, все они направлены на второй этап исследований. А всего углубленную диспансеризацию для тех, кто переболел коронавирусом, прошли 38 тысяч жителей региона.

Данные приводит областной минздрав. В ведомстве подвели итоги профилактических мероприятий первого полугодия, в которые вошли цифры по диспансеризации, в том числе углубленной, а также профосмотры.

По информации портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 10 по 16 июля в Калининградской области выявлено 35 новых случая заболевания коронавирусом, четверых инфицированных госпитализировали. Зафиксировано и два летальных случая в результате заражения COVID-19.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону: 122.