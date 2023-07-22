Кант, Кай и другие: в служебном питомнике регионального УФСИН родились 22 щенка

Среди старших щенков есть Кант. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Большое пополнение произошло в питомнике служебного собаководства в исправительной колонии-4 УФСИН России по Калининградской области – в течение двух с половиной месяцев там родились 22 щенка немецкой и бельгийской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Самые старшие малыши – двухмесячные Кант, Кай, Кэри и Коста уже выполняют простые команды, преодолевают полосу препятствий. Через два месяца они отправятся к своим будущим хозяевам – специалистам-кинологам кинологических подразделений уголовно-исполнительной системы, - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня в питомнике УФСИН содержатся три племенных овчарки, еще две немецкие готовятся к переводу в эту категорию. Все они получили высокую оценку на всероссийских выставках собак.