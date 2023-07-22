В Светлогорске в оздоровительном лагере завершилась смена для детей с сахарным диабетом

В Светлогорске в одном из лагерей организована смена для детей с сахарным диабетом. Фото: Александр Подгорчук

В этом сезоне детский оздоровительный лагерь «Паруса Надежды» в Светлогорске заботливо открыл свои двери для детей с сахарным диабетом первого типа (это инсулинозависимый тип диабета). Об этом говорится на официальной странице регионального министерства образования в социальной сети «ВКонтакте».

- Закончилась одна смена и ждем с нетерпением следующую. Ребята с сахарным диабетом первого типа наравне с обычными детьми участвовали в жизни лагеря. Заняли первое место в игре пионербол, выступали на сцене, участвовали в спортивных мероприятиях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей с таким заболеванием не берут в обычные центры, это особая ответственность и внимание, поэтому для них этот лагерь стал вторым домом.