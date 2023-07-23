За сутки в калининградских автобусах получили травмы две пенсионерки

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Оба случая произошли в пятницу, 21 июля. Первый - около 10 часов 50 минут на 32-м километре трассы Калининград-Зеленоградск. Как сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД, водитель автобуса "МАЗ" на прямом участке дороги вынужден был применить экстренное торможение. В результате в салоне не смогла удержать равновесие и упала 68-летняя пассажирка, которая получила телесные повреждения.

В 17 часов 55 минут похожий случай произошел в Калининграде на улице Нарвской. Во время движения автобуса упала 73-летняя пенсионерка, которая стояла на средней площадке, держась за поручни. В результате падения женщина также получила травмы.