В ДТП на Приморском кольце погиб водитель «Фольксвагена»

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 23, апреля на Приморском кольце. Как сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД, все случилось в 17 час 18 минут. 69-летний водитель «Фольксвагена Транспортер» выбрал небезопасную дистанцию до ехавшего впереди «Мерседеса Спринтер» под управлением 48-летнего водителя. В результате «Фольксваген» наехал на барьерное ограждение, затем - на информационное табло АЗС, после чего опрокинулся.

Водитель «Транспортера» скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. 68-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травмы и была госпитализирована.