В Балтийске из горящего дома эвакуировали посетителей кафе и амадину в клетке

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Возгорание произошло сегодня в 11:30 в одной из квартир трехэтажного дома на улице Ленина в Балтийске. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, хозяев загоревшегося жилья дома не оказалось – пожарных вызвали соседи.

Из кофейни, расположенной на первом этаже, спешно эвакуировались посетители и персонал, а также амадина в клетке.

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

- Обычно пернатые очень чувствительны к любым отравляющим веществам в атмосфере. Но на этот раз эвакуация состоялась вовремя и пожарные сработали четко, - отметили в МЧС. - Никто из людей и птиц не пострадал!