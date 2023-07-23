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НовостиПроисшествия23 июля 2023 12:58

В Балтийске из горящего дома эвакуировали посетителей кафе и амадину в клетке

Никто не пострадал
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Возгорание произошло сегодня в 11:30 в одной из квартир трехэтажного дома на улице Ленина в Балтийске. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, хозяев загоревшегося жилья дома не оказалось – пожарных вызвали соседи.

Из кофейни, расположенной на первом этаже, спешно эвакуировались посетители и персонал, а также амадина в клетке.

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

- Обычно пернатые очень чувствительны к любым отравляющим веществам в атмосфере. Но на этот раз эвакуация состоялась вовремя и пожарные сработали четко, - отметили в МЧС. - Никто из людей и птиц не пострадал!