«Балтика» проиграла в своем первом матче после возвращения в РПЛ

В воскресенье, 23 июля, калининградская «Балтика» провела своей первый матч после возвращения в Российскую Премьер-лигу. «Балтийцы» отправились на побережье Черного моря, где встретились с местным «Сочи». Увы, заработать очки нашим парням не удалось.

Счет уже на 6-й минуте открыл Мартин Крамарич. «Балтика» некоторое время приходила в себя, а во втором тайме и вовсе перехватила инициативу. Калининградцы больше владели мячом и имели несколько неплохих моментов, но забить так и не смогли. Точку на 82-й минуте поставил капитан «Сочи» Ваня Дркушич. Итог – 2:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч наша команда проведет уже в среду, 26 июля – «Балтика» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в Кубке России. Второй тур РПЛ балтийцы проведут 31 июля в Москве против «Спартака».

Первый домашний матч в РПЛ «Балтика» сыграет 6 августа против воронежского «Факела».