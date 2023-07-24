Каждый третий калининградец мечтает стать чиновником

Госслужащими работать хотят 33% калининградцев. Мужчины стремятся стать чиновниками несколько чаще женщин (40 и 32% соответственно). Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Интересно, что количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных и с увеличением уровня их доходов.

При этом калининградцы считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путем: «Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».

А вот 49% калининградцев о работе чиновника и думать не хотят.