В Калининграде открылся музыкальный фестиваль «Бахослужение»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде стартовал XXII международный музыкальный фестиваль «Бахослужение».

В областной филармонии выступил Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под управлением народного артиста России Льва Конторовича: прозвучали самые известные духовные произведения Баха: мотеты «Иисус, моя радость», «Хвалите Господа все народы».

Об этом сообщает пресс-служа регионального правительства.

В течение недели, до 28 июля в фестивале примут участие музыканты из России, Японии, Италии: Хироко Иноуэ, Сергей Колесов, Дмитрий Ушаков, Любовь Стучевская, а также музыканты и солисты филармонии.

25 июля состоится открытый мастер-класс оперной певицы Любови Стучевской.

Завершится «Бахослужение» гала-концертом «Поклонение Баху» с участием музыкантов и солистов Калининградской филармонии, а также специальных гостей.