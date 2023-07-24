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НовостиОбщество24 июля 2023 7:10

В Синявинское озеро выпустили белого амура и толстолобика

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

В Синявинское озеро выпустили белого амура. Водоем пополнился тысячей рыб белого амура и тысячей – толстолобика. Это растительноядные рыбы, которые являются очень важными объектами рыбоводства.

Об этом на своей страничке в «ВК» рассказал глава Янтарного Артур Крупин.

«Белый амур – активный мелиоратор водоемов и помогает в их очистке от жесткой водной растительности. Толстолобик также является отличным мелиоратором, благодаря которому водоем не будет зацветать летом, а его кислородный режим всегда остается в норме», - написал Артур Крупин.

Он отметил, что толстолобика очень сложно поймать на удочку, поэтому им можно зарыблять неохраняемые водоемы.