Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 24 июля

В Калининграде в понедельник, 24 июля, запланирован ряд отключений. По данным мэрии, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

пр-кт Мира 1-9,

пр-кт Гвардейский 10г,

пр-кт Советский 6а,

ул. Театральная 36-42,

ул. Ушинского 1-3,

Светофоры не работают сегодня на: пр-кт Советский - пр-кт Мира; пр-кт Гвар-дейский- ул. Гаражная- пл. Победы.

До 10.00 без света: ул. Офицерская 6 и пр-кт Мира 92-94.

Также в связи с ремонтными работами на сети, холодного водоснабжения до 18.00 не будет по следующим адресам: ул. А. Невского 241, 251,255,257, 263, 265, 261, 259, 269, 271,273, пер. Крылова 4.