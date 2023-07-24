Житель Полесского района ограбил возлюбленную

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жительница Калининграда лишилась ценностей – ее ограбил бойфренд после того, как они расстались. Инцидент случился в бывшем Балтрайоне.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина приехал к бывшей возлюбленной, чтобы наладить отношения, но, когда они разговаривали, вдруг выхватил из ее рук сумку и убежал.

51-летний ранее судимый житель Полесского района был задержан и доставлен в отдел полиции.

Деньги из сумочки он потратил, а вот воспользоваться банковскими картами не смог, так как девушка их сразу заблокировала.

Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.