Губернатор – об оснащении онкоцентра: Искали альтернативу английскому оборудованию

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде приближается срок сдачи онкоцентра. Все медицинское оборудование на объекте смонтировано. Как рассказал на своей страничке в «ВК» в понедельник, 24 июля, губернатор Антон Алиханов, не обошлось без проблем.

«Получили и начали монтаж компрессорного оборудования для медицинских газов. Пришлось искать альтернативу английскому оборудованию, в поставке которого нам в итоге отказали», - написал он.

По словам губернатора, идет запуск вентиляционных систем.

А фасад здания завершен, лишь осталось 20 метров участков под козырьки.

Антон Алиханов отметил, что документацию по проекту загрузили в экспертизу.

«Это финальные правки, которые позволят нам к концу августа завершить стройку формально и фактически», - сообщил глава региона.