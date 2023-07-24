В больнице Озерска появится цифровой рентген-аппарат и маммограф

В больницу Озерска в течение этого года поставят цифровой рентген-аппарат, маммограф, два электрокардиографа и один автомобиль. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что в последние годы в Озерской ЦРБ проведена целая серия различных преобразований. Завершен капремонт отделений стационара, в том числе детского, хирургии и гинекологии.

Также поставлено новое оборудование, среди которого современный цифровой флюорограф, аппарат УЗ-диагностики экспертного класса, эндоскопическая система, электрокардиограф, автомобиль, сухожаровой стерилизатор, анализатор больничной лаборатории.