Россельхознадзор: Поля у полигона в Круглово заросли сорной травой

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Зеленоградском районе обнаружили недопустимо заросшие поля. Было обследовано три земельных участка сельхозназначения на площади 22,04 га, расположенных вблизи пос. Круглово у полигона твердых бытовых отходов.

«Установлено, что земельные участки зарастают многолетней сорной травянистой, древесно-кустарниковой и древесной растительностью.

В границах одного из участков установлен факт снятия и перемещения верхнего слоя почвы», - говорится в сообщении.

Правообладателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Напомним, полигон в Круглово горел уже несколько раз. После очередного пожара в этом году его решили навсегда закрыть.