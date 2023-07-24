В Калининграде ограбили мужчину, который написал ПИН-код на банковской карте

Инцидент случился в Московском районе Калининграда. Там в подвале одного из домов бригада рабочих-ремонтников хранила одежду и вещи, трудясь неподалеку. В подвал залез местный житель и обокрал строителей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, прохожий видел, как рабочие вышли из подвала и зашли в подъезд, пробрался в помещение и вытащил из карманов лежавшей там одежды документы и банковские карты.

«Он направился к банкомату и снял с похищенной карты 100 тысяч рублей. ПИН-код был написан на карте», - отметили в полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний житель Калининграда. Он теперь находится в изоляторе.