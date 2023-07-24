Светлогорский музей леса откроется осенью, гостям покажут енотов и носуху

. Фото: Светлогорский городской округ

Осенью на границе Отрадного и поселка Лесное (ул. Лесная, 5) откроется музей леса, который был создан по инициативе местного лесничего Владимира Харитоненко, но несколько лет не функционировал.

Как рассказали в администрации Светлогорского округа, сейчас в «Музее леса» идет ремонт всех помещений и построек на улице.

«Открытие запланировано на середину осени. К тому моменту музей не только обновится визуально, но также в нем появятся и уникальные арт-объекты. Гостей ждет встреча с нашими братьями-меньшими – енотом, носухой и маленькими белочками», - говорится в сообщении.

Музей не работал с 2019 года. К тому моменту музейная коллекция насчитывала 71 вид древесных пород, завезенных с других континентов. На территории был мини-зоопарк. Музей предлагал посетителям обзорные экскурсии, прогулки в буковую рощу и Волчий овраг, общение с питомцами мини-зоопарка, экологические игры и мастер-классы.

В экспозиции представлены чучела животных и птиц, коллекции насекомых и ракушек, рога диких копытных и другие экспонаты, а также записи голосов 151 вида птиц.