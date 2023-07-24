Калининградцев приглашают на бесплатный ретроматч по волейболу

В Калининграде отметят 100-летие волейбола в России. 29 июля состоится большой праздник, вход на который будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив».

В программе – ретро-матч с участием ветеранов «Локомотива» и «Динамо» и игра юных волейболистов, выставка старинных автомобилей и экспозиция, посвященная истории волейбола.

Праздничные мероприятия пройдут с спортшколе «Динамо» (ул. Баранова, 36) и на прилегающей территории.

Начало мероприятий в 11:00.

Начало матчей в 12:00.

Вход бесплатный.