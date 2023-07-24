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НовостиОбщество24 июля 2023 12:10

В Черняховске улицу Комсомольскую не будут укатывать в асфальт, сохранив старинный булыжник

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске решено улицу Комсомольскую не укатывать в асфальт, сохранив старинный булыжник. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Булычев в «ВК».

«Ранее я рассказывал, что мы планируем привести в порядок дорогу на улице Комсомольской. После этого у меня многие жители стали спрашивать, сохраним ли мы камень или будет асфальт? Отвечаю: мы приняли решение сделать комбинированное исполнение (брусчатка и булыжник)», - написал глава.

Отмечается, что тротуар при этом будет выложен плиткой 30 на 30 см.

А вот сроков работ не называют.