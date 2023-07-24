На улице Невского и Емельянова 25 июля отключат светофоры

В Калининграде 25 июля не будут работать светофоры на улицах Александра Невского и Подполковника Емельянова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во вторник, 25 июля, отключат светофор на перекрестке улиц Александра Невского с ул. Куйбышева. Там работы по модернизации оборудования пройдут с 8.30 до 13.00.

Также с 13.30 до 18.00 для модернизации оборудования будет отключен светофор на ул. Подполковника Емельянова, 156 - у школы №26.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на этих участках дороги.