В Калининграде акцию с раздачей бесплатных билетов в музеи продлили на год

В Калининграде культурный проект «Музей! «Безвозмездно – то есть даром!» продлили до 21 сентября 2024 года. Об этом сообщает министерство по культуре и туризму региона. Решение принято в связи с большим количеством обращений жителей и гостей Калининграда.

Напомним, в рамках проекта «Музей! «Безвозмездно – то есть даром!», в каждую третью среду будет доступно 170 билетов, забронированных онлайн на официальных сайтах государственных областных музеев с правом осмотра основных экспозиций.

В акции участвуют:

Областной музей изобразительных искусств;

Дом-музей Ловиса Коринта;

Дом-музей Германа Брахерта;

Областной историко-художественный музей;

Областной музей янтаря;

Музейная группа гостинично-развлекательного Центра «ПАРАDOX» Зеленоградска.

Билеты можно забронировать по вторникам в рабочее время музеев, накануне третьей среды месяца.