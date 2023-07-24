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НовостиОбщество24 июля 2023 12:50

В декорации военного госпиталя в замок Инстербург приехал Сергей Безруков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Группа "Замок Инстербург".

Фото: Группа "Замок Инстербург".

В Калининградской области продолжаются съемки фильма «Момент истины». Несколько сцен, в частности, сняли на территории замка Инстербург в Черняховске. Старинное сооружение на несколько дней превратили в военный госпиталь времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается в группе «ВК» «Замок Инстербург», на площадке побывал и актер, исполнитель главной роли в военной драме Сергей Безруков. Специально для него провели экскурсию по замку.

Артист осмотрел музейную экспозицию, подземелья, хохбург, мастерскую, а после этого попил чай с работниками замкового комплекса в каминном зале.