В декорации военного госпиталя в замок Инстербург приехал Сергей Безруков

Фото: Группа "Замок Инстербург".

В Калининградской области продолжаются съемки фильма «Момент истины». Несколько сцен, в частности, сняли на территории замка Инстербург в Черняховске. Старинное сооружение на несколько дней превратили в военный госпиталь времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается в группе «ВК» «Замок Инстербург», на площадке побывал и актер, исполнитель главной роли в военной драме Сергей Безруков. Специально для него провели экскурсию по замку.

Артист осмотрел музейную экспозицию, подземелья, хохбург, мастерскую, а после этого попил чай с работниками замкового комплекса в каминном зале.