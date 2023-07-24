Калининградский клуб «Балтийский шторм» выиграл Кубок России по регби-7

В Калининграде подвели итоги Кубка России по регби-7 среди мужских команд, в котором одержал победу калининградский клуб «Балтийский шторм». Соревнования такого уровня регион принял впервые – состязания лучших 10 команд страны прошли на стадионе «Сельма».

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, калининградская команда выиграла пять матчей из шести при одном ничейном исходе.

Второй состав «Балтийского шторма» занял седьмое место из 10, выиграв два матча.

Регби-клуб «Балтийский шторм» в июне выиграл Высшую лигу чемпионата России по регби-7, одержав 19 побед в 20 матчах.

Команда на 90% укомплектована воспитанниками региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта и училища олимпийского резерва.